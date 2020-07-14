Минтруд разъяснил порядок оплаты труда на удаленке

В Минтруде объяснили, как должны оплачиваться переработки на удаленке. Ведомство поддержало поправки в Трудовой кодекс, предложенные Госдумой.

Взаимодействие с работодателем в нерабочее время в удаленном режиме оплатят как сверхурочную работу. Переработки допускаются только с письменного согласия сотрудника, которое должно быть отражено в трудовом договоре.

Каждая пятая компания в России готова оставить сотрудников на удаленной работе до конца года.