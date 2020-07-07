Названы высокооплачиваемые профессии «на удаленке» в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии «на удаленке» в России. Сервис по поиску работы составил список актуальных вакансий. Получать хорошую зарплату, работая из дома, могут главные бухгалтеры. Им готовы платить до 250 тыс. рублей. Второе место по востребованности — переводчики английского языка. Хорошему специалисту заплатят от 150 до 200 тыс. рублей. Менеджеры по развитию бизнеса также вошли в список востребованных профессий. Специалистам по контекстной рекламе заплатят 120 тыс. рублей. Работодатели высоко ценят мастеров в сфере IT-технологий.