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Названы высокооплачиваемые профессии «на удаленке» в России

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Названы самые высокооплачиваемые профессии «на удаленке» в России. Сервис по поиску работы составил список актуальных вакансий. Получать хорошую зарплату, работая из дома, могут главные бухгалтеры. Им готовы платить до 250 тыс. рублей. Второе место по востребованности — переводчики английского языка. Хорошему специалисту заплатят от 150 до 200 тыс. рублей. Менеджеры по развитию бизнеса также вошли в список востребованных профессий. Специалистам по контекстной рекламе заплатят 120 тыс. рублей. Работодатели высоко ценят мастеров в сфере IT-технологий.

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