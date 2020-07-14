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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 14 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичный регион во вторник, 14 июля, ожидают грозы и порывистый ветер до 20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха составит 21 градус выше нуля, а ночью опуститься до 15–17 градусов тепла.

В Подмосковье днем столбик термометра достигнет 22 градусов со знаком плюс, а в ночные часы похолодает до 13–18 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют в Московском регионе грозу и дождь, местами сильный. В ночь на среду также возможны грозы и осадки. Порывы северного ветра местами могут достигать 15–20 м/с.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного дождя будет действовать в Москве и Московской области с 09:00 мск вторника до 00:00 мск среды. Желтый уровень опасности из-за грозы сохранится до 21:00 мск вторника.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.

Ранее 13 июля сообщалось, что тепло, по прогнозам синоптиков, вернется в Москву к 20-м числам июля. Ранее в тот же день сообщалось о снижении дневной температуры в центре европейской части России до +14 градусов, дождливая погода продержится несколько дней.

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