Вильфанд рассказал об аномальном холоде в европейской части страны

Со среды, 15 июля, температура днем в центре европейской части России понизится до +14 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Характер погоды изменится на осенний: низкие и северные облака с затяжными и «скучными» дождями. По словам специалиста, температурные аномалии достигнут 4 градусов.

«Будет сильное и заметное похолодание в центре европейской части России. Во вторник уже (ожидается — Ред.) падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура (будет — Ред.) еще ниже — в диапазоне 14-19 градусов. Это ниже нормы градуса на 3-4», — приводит его слова в понедельник ТАСС.

Кроме того, в этот период синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, из-за которого фактическая температура будет ощущаться еще ниже.

Нормальный погодный режим в регионе восстановится к концу недели.

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что на следующей неделе столичный регион ожидает новое вторжение холодного воздуха из Арктики. Из-за этого среда может стать самым холодным днем на следующей неделе.