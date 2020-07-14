Два человека погибли в результате аварии в Красноярске

Легковой автомобиль Nissan врезался в стоящий грузовик в Советском районе Красноярска в ночь на вторник, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в 2:50 по местному времени (22:50 мск). В результате аварии погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия, на данный момент он объявлен в розыск. Обстоятельства ДТП уточняются.

13 июля сообщалось, что в Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате один человек скончался, еще пятеро пострадали.