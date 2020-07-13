Один человек погиб после лобового столкновения под Петербургом

В Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате один человек скончался, еще пятеро пострадали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС 13 июля.

Авария произошла около города Отрадное в Кировском районе. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия, на нем видно тело погибшего мужчины.

Обстоятельства инцидента и состояние пострадавших выясняются.

12 июля легковой автомобиль въехал в остановку в Центральном районе Санкт-Петербурга, один человек получил тяжелые травмы.