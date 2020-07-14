В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики

Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный близ Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура», которые входили в состав вооруженной группы, подорвавшейся на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.

Один из задержанных Джасем аль-Али рассказал, что группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. На выполнение задания группа отправилась на мотоциклах, но попала на минное поле, в результате проводник и один из бойцов погибли.

Оставшиеся в живых боевики заблудились и начали искать выход, после чего продолжили движение, затем попали в плен к сирийским войскам. Также Джасем аль-Али признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж, они должны были собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах.

Также боевик отметил, что на выполнение задания участники бандформирования получили крупную денежную сумму — несколько тысяч долларов, однако все деньги были у командира группы, который подорвался на мине.

Сейчас трое экстремистов, у которых при аресте было изъято оружие, а также деньги и наркотики, содержатся в расположении сирийских войск в Тадморе. Их показания изучают спецслужбы и проверяют на причастность другим незаконным операциям.

12 июля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отбили атаку боевиков, совершенную с применением двух ударных беспилотников, на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Боевики регулярно предпринимают попытки нападения на российские базы в Сирии. 23 июня средства ПВО также уничтожили два ударных дрона.

Тогда запуск беспилотников проводился с подконтрольной бандформированиям зоны в районе Идлиба — долины Эль-Габ.

Кроме того, 11 июля два отряда террористов атаковали позиции сирийских военных в Идлибе, нападение было отбито.