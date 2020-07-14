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Первый российский полигон для изучения мерзлоты заработал на Шпицбергене
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Первый российский полигон для изучения мерзлоты заработал на Шпицбергене

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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На Шпицбергене открылся первый полигон для изучения многолетней мерзлоты и испытания технологий для освоения Арктики. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает «РИА Новости».

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По его словам, работы по созданию полигона ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета начали в 2016 году.

«К настоящему моменту завершили создание мерзлотного полигона в окрестностях поселка Баренцбург — первого отечественного мерзлотного полигона в высокоширотной Арктике», — сказал Шумаков.

На полигоне обустроены термометрические скважины, площадка мониторинга сезонно-талого слоя, скважины для слежения за подрусловыми таликами, метеорологический комплекс. На дне фиорда установлена коса длиной 150 м с датчиками температуры и сопротивления, которые показывают формирование сезонной морской мерзлоты.

Также ученые разработали комплекс геофизических методов для изучения таких интересных мерзлотных явлений, как гидролакколиты, которые представляют собой бугры пучения с ледяным ядром, способные при своем росте приподнимать и выносить на поверхность скальные породы. На Шпицбергене они достигают высоты 40 м.

«Это явление не только интересно само по себе, но и важно для оценки рисков, ассоциированных с деградацией мерзлоты, если вспомнить, что феномен Ямальского кратера связан со взрывом как раз такого бугра», — отметил глава Росгидромета.

Он уточнил, что мерзлотный полигон на Шпицбергене становится местом отработки технологий освоения криолитозоны (зоны мерзлых грунтов), которые будут востребованы и на территории России.

В июне издание The New York Times рассказало о последствиях таяния ледников Арктики для России. По мнению экспертов, исчезновение вечной мерзлоты приведет к выбросу порядка 240 млрд т углекислого газа и парниковому эффекту. Кроме того, страна понесет многомиллиардные убытки.

13 мая министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики начало разрабатывать новую государственную программу социально-экономического развития Арктики.

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