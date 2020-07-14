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Песков прокомментировал петицию о поднятии налогов миллионерам в мире

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 13 июля, прокомментировал петицию более 80 миллионеров, которые призывают правительства по всему миру увеличить налоги на богатство.

Отвечая на вопрос о том, как к этой идее относятся в Кремле, Песков отметил, что подобная программа в России уже реализуется, пишет ТАСС.

Ранее на сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

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По их словам, в отличие от десятков миллионов людей по всему миру, им не нужно беспокоиться о потере работы, дома или возможности содержать свои семьи. Они отметили, что «не борются на передовой этой чрезвычайной ситуации», и у них гораздо меньше шансов стать ее жертвами. В петиции миллионеров говорится, что человечество важнее денег, а также отмечается, что поднятие налогов станет правильным выбором.

Среди подписавшихся миллионеров значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие.

23 июня во время обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Для них ставка налога на доходы физических лиц поднимется с 13% до 15%. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

С 1992 по 2001 год в РФ в том или ином формате применялась прогрессивная шкала НДФЛ. В последний раз перед отменой ее корректировали в 1998-м. С 2001 года Россия перешла на плоскую шкалу — с тех пор все россияне платят НДФЛ по ставке 13%.

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