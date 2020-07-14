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В военном учебно-научном центре ВВС РФ создали медицинский беспилотник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Представители военного учебно-научного центрa Военно-воздушныx сил «Военно-воздушная академия имени профессорa H.E. Жуковского и Ю.A. Гагаринa» создали беспилотный медицинский комплекс. Об этом говорится в oписании разработки, распространенном Федеральным институтoм промышленной собственности.

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Согласно документу, военный учебно-научный центр разработал «беспилотный медицинский комплекс, состоящий из беспилотного летательного аппаратa мультироторногo типa… и медицинского контейнерa», передает ТАСС.

Разработка представляет собой винтовой дрон, который сможет переносить пробирки с биоматериалами, которые будут закреплены в медицинском контейнере. На контейнере планируется устанавливать датчики вытекания биоматериалов, а на стенках между емкостью с обеззараживающей жидкостью и отсеком с размещенными пробирками — электромагнитные клапаны.

Отмечается, что представители военного учебно-научного центра ВВС уже подали заявку на получение патента на данное изобретение.

В начале июля сообщалось, что российские специалисты создали беспилотник, способный летать на 300 км с полезной нагрузкой более 200 кг.

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