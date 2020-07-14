В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако артист скончался до прибытия в больницу.

«Да, к сожалению, это правда. Мне сказала его невеста. Простите, я плачу», — прокомментировала информацию бывший главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона Мария Сайдыкулова.

Кириллин будет похоронен в родном селении в Таттинском улусе.

5 июля молния попала во вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки. Сразу же после случившегося сотрудники клуба вызвали скорую, а сами начали оказывать пострадавшему футболисту первую медицинскую помощь. Затем спортсмена вертолетом доставили в одно из медучреждений города Люберцы.