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Молния ударила во вратаря клуба «Знамя Труда» во время тренировки под Москвой

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Молния попала во вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки. Об этом сообщил генеральный директор команды Игорь Майоров в воскресенье, 5 июля.

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По его словам, в этот момент не было грозы или ливня, а стояла сухая, пасмурная погода .

«По ходу вчерашней тренировки в нашего вратаря Ивана Заборовского попала молния. В тот момент ни грозы, ни дождя не было. Обычная тренировка, команда занималась отдельно в 20 метрах, вратари — отдельно», — цитирует его «РИА Новости».

Сразу же после случившегося сотрудники клуба вызвали скорую, а сами начали оказывать пострадавшему футболисту первую медицинскою помощь. Затем спортсмена вертолетом доставили в одно из медучреждений города Люберцы.

В настоящий момент вратарь находится в искусственной коме.

«Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели. Я на связи с отцом. Скорее всего, вечером его будут выводить», — отметил Майоров.

Согласно таблице Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Запад» команда «Знамя Труда» заняла 11-е место в сезоне-2019/20. Клуб находится в подмосковном Орехово-Зуево.

20 июня в московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила в двух человек. Сообщалось, что пострадали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Их госпитализировали.

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