Молния ударила во вратаря клуба «Знамя Труда» во время тренировки под Москвой

Молния попала во вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки. Об этом сообщил генеральный директор команды Игорь Майоров в воскресенье, 5 июля.

По его словам, в этот момент не было грозы или ливня, а стояла сухая, пасмурная погода .

«По ходу вчерашней тренировки в нашего вратаря Ивана Заборовского попала молния. В тот момент ни грозы, ни дождя не было. Обычная тренировка, команда занималась отдельно в 20 метрах, вратари — отдельно», — цитирует его «РИА Новости».

Сразу же после случившегося сотрудники клуба вызвали скорую, а сами начали оказывать пострадавшему футболисту первую медицинскою помощь. Затем спортсмена вертолетом доставили в одно из медучреждений города Люберцы.

В настоящий момент вратарь находится в искусственной коме.

«Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели. Я на связи с отцом. Скорее всего, вечером его будут выводить», — отметил Майоров.

Согласно таблице Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Запад» команда «Знамя Труда» заняла 11-е место в сезоне-2019/20. Клуб находится в подмосковном Орехово-Зуево.

20 июня в московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила в двух человек. Сообщалось, что пострадали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Их госпитализировали.