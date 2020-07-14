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Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

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Фото: TASS/DPA/Joel Kowsky
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Полет российских космонавтов на космических кораблях SpaceX является хорошей идеей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, российские космонавты также готовы летать и на китайских кораблях. Он подчеркнул, что «это нормальное сотрудничество, которое всегда должно быть в пилотируемом космосе».

Однако готовность к полетам на американских кораблях будет подтверждена только после сертификации, добавил глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами. По его словам, эти корабли предназначены для работы в ближнем космосе. Он привел в пример новую отечественную разработку — корабль «Орел», созданный для работы на дальних орбитах.

«Орел» (ранее «Федерация») — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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