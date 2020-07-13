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Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Гендиректор «Роскосмосa» Дмитрий Рогозин заявил, что новыe пилотируемые космические корабли США являются болеe гламурной и просторной версией российскиx «Союзов».

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По его словам, американскиe корабли по техническим характеристикам являются аналогами «Союзa МС», который в российской космической отрасли называют «дедушкой».

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего «Союза». Да, более просторные, более гламурные», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Всё это время астронавтов доставляли на МКС российские «Союзы».

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon (производитель SpaceX. — Ред.) стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. На следующий день была осуществлена стыковка корабля со станцией.

Помимо SpaceX свой корабль — CST-100 Starliner — разработала корпорация Boeing. Он был впервые запущен к МКС 20 декабря в беспилотном режиме с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка со станцией планировалась на 22 декабря, однако в ходе полета возникла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль было решено вернуть на Землю.

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