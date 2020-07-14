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Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Fei
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Российские «Мистрали», именно так называют на флоте универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой», которые станут заменой так и не поставленным в РФ из-за санкций французским кораблям, будут заложены до конца недели. Об этом «Известиям» сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.

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Контракт на их строительство подписан, работы на верфи фактически уже идут. Однако официальная церемония состоится только сейчас. На ней же будут объявлены и имена кораблей. Планируется, что их назовут «Севастополь» и «Владивосток», сообщили источники редакции, не исключив, что для второго корабля могут выбрать наименование «Керчь».

Проект УДК 23900 «Прибой» разработан Невским проектно-конструкторским бюро. Строить российские «Мистрали» будут на керченском судостроительном заводе «Залив». Ранее сообщалось, что сумма контракта, заключенного весной Минобороны с предприятием, составила 100 млрд рублей.

Изначально корабль должен был иметь длину 165 м, водоизмещение 14 тыс. т, скорость до 20 узлов и нести на борту до восьми вертолетов, но к финальному этапу проектирования все характеристики были существенно увеличены. УДК, которые заложат в ближайшие дни, будут иметь водоизмещение 25 тыс. т и длину около 220 м.

В итоге российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение — 22 тыс. т, длина — 199 м). Такие размеры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни

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