Поход «Каракурта»: новые ракетные корабли прошли проверку морем

«Ракетные малыши» сдали важный экзамен. Новейшие малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт» впервые прошли комплексную проверку. Ее результаты признаны успешными. В ходе месячного похода МРК «Советск» и «Мытищи» доказали, что имеют высокую автономность, малую заметность и большие огневые возможности. За время манёвров экипажи провели учебные пуски крылатых ракет «Калибр» и «Яхонт», отразили атаку с воздуха и выполнили ряд других задач. Эксперты отмечают, что столь длительный поход стал непростым испытанием для кораблей водоизмещением 800 т, но теперь никаких сомнений в необходимости продолжать производство этой серии не осталось.

Проверка морем

Опытный поход двух первых серийных МРК проекта 22800 «Каракурт» признан успешным, сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве. «Советск» и «Мытищи» провели около месяца в Балтийском море и проливной зоне, выполнив ряд учебно-боевых задач. В их числе — нанесение учебных ударов ракетами «Калибр» и «Яхонт» по береговым и морским целям, а также отражение налёта авиации условного противника.

До сегодняшнего дня корабли этого класса не проводили в автономном плавании столь длительное время. И хотя ранее заявлялось, что характеристики МРК позволяют им ходить в долгие походы, это необходимо было проверить на практике. Теперь, когда они сдали экзамен, никаких сомнений в том, что производство серии надо продолжать, не осталось, рассказали источники.

Для таких небольших кораблей, как «Каракурты», месяц в море — непростое испытание, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Для экипажей подобные учения — хорошая школа, — отметил он. — Команда сплачивается и не отвлекается на посторонние дела. Когда корабль, как говорят моряки, стоит у стенки на базе, вечером офицеры и матросы идут по домам к семьям. В море у них не будет такой возможности — там они должны быть полностью сосредоточены на боевой подготовке.

МРК, несмотря на свои малые размеры, играют важную роль в регионе, отметил эксперт. «Каракурты» должны воспрепятствовать заходу мощных ударных кораблей НАТО из Северного моря в Балтийское, подчеркнул специалист.

По его словам, МРК не обязательно должны все время находиться в море. Эти корабли, как правило, действуют из засады. До определенного момента им важнее быть незаметными для противника — спрятаться, например, в бухте или в проливе. В таком случае на цель их наведет авиация. Подобные элементы тоже надо отрабатывать, пояснил Валентин Селиванов.

Малые, но опасные

МРК проекта 22800 «Каракурт» считаются самыми массовыми и в то же время современными кораблями, которые поступают сегодня на флот. Всего для ВМФ заказано 18 таких «малышей». По плану они должны быть поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.

«Каракурты» строят с применением технологии малой заметности и оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. На корабле установлена 76,2-миллиметровая артустановка АК-176МА. А главное ударное средство — крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, они могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». В 2016 году в Сирии в ходе нанесения ударов по объектам ИГИЛ (запрещена в России) был произведен удачный пуск этих боеприпасов подвижным береговым ракетным комплексом «Бастион» по базам и командным пунктам террористов.

Для защиты от воздушных угроз «Каракурты» оснащают зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь». Он предназначен для борьбы с ударными вертолетами и штурмовой авиацией, действующей на предельно малых и средних высотах, а также крылатыми ракетами. Опыт применения аналогичных наземных комплексов в Сирии показал, что они отлично справляются с беспилотниками врага.

Кроме того, на борту корабля базируются дроны «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. На флоте их планируют использовать в качестве авиационных разведчиков и наводчиков. БЛА позволят сделать стелс-корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС вероятного противника.

МРК имеют серьезный конструктивный запас для модернизации. Ранее «Известия» сообщали, что на базе этих кораблей создадут морского охотника за субмаринами. Они будут охранять российские военно-морские базы от вражеских подводных лодок.