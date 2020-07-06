В минном поле воин: базы АПЛ на Камчатке защитит новый тральщик

Минобороны приняло решение радикально усилить защиту Камчатки. Туда отправят тральщик проекта 12700 «Александрит» «Петр Ильичев». Корпус корабля выполнен из стеклопластика. Поэтому он практически не заметен для морских мин, реагирующих на магнитное поле. На борту разместят подводные беспилотники, которые способны обнаруживать все типы боеприпасов в любых гидрологических и погодных условиях. По мнению экспертов, появление такого тральщика у берегов Камчатки ощутимо укрепит оборону полуострова — в особенности тех мест, где базируются стратегические подводные ракетоносцы.

Надежная защита

«Петр Ильичев» пока находится на стадии строительства, но формирование его экипажа уже началось, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Ожидается, что уже в следующем году команда пройдет обучение и приступит к приемке корабля. Тральщик станет вторым из проекта «Александрит», который будет базироваться на Камчатке. В скором времени туда должен прибыть «Яков Баляев».

Новый корабль, скорее всего, войдет в состав 114-й бригады, занимающейся охраной водного района, предположил военный историк Дмитрий Болтенков. Он будет решать широкий круг задач.

— В числе первостепенных — противоминная защита и обеспечение вывода в океан атомных подводных ракетных крейсеров, — сообщил эксперт «Известиям». — А кроме того, эти тральщики хорошо себя зарекомендовали при поиске затонувших объектов.

С момента, когда «Петр Ильичев» приступит к службе, оборона камчатских берегов станет намного более эффективной, добавил Дмитрий Болтенков.

— В советское время на Тихоокеанском флоте было много тральщиков, однако в 1990-е годы кораблей этого класса там почти не осталось. Сейчас на Камчатке несут службу два тральщика проекта 266-М, построенные еще в Советском Союзе, — отметил специалист.

Базы АПЛ требуют надежной защиты, пояснил «Известиям» контр-адмирал, экс-командир подводной лодки, Герой России Всеволод Хмыров.

— Для любого противника атомные субмарины крайне опасны, — рассказал «Известиям» эксперт. — Сила подлодок — в незаметности. Найти их в океане трудно. Наиболее уязвимы они в местах базирования, особенно когда находятся на плановом ремонте или проходят техническое обслуживание. По этой причине базы АПЛ надо беречь особо тщательно. Такие бухты всегда усиленно охраняют средствами ПВО, минной и противоминной обороны, то есть тральщиками. Минную оборону я упомянул неслучайно. Тральщики могут не только искать мины, но и ставить заграждения, которые должны прикрыть базы от противника. В случае боевых действий подходы к базам минируют. Тральщики, отвечающие за оборону таких баз, всегда играли большую роль в составе флота. Они обеспечивают лодкам возможность безопасно выйти на морские просторы. Поэтому появление таких небольших кораблей серьезно усилит обороноспособность всей страны.

Морской герой

«Петр Ильичев» был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в июле 2018 года, его передача флоту запланирована на июль 2021-го. Корабль назван в честь Героя Советского Союза, морского пехотинца, который закрыл своим телом амбразуру дота в бою на острове Шумшу.

Корабль оснащен двумя системами по поиску оставленных в море боеприпасов. Первая — «Диамант» — включает в себя два катера со специальными подводными роботами. Они могут обезвреживать минные заграждения в радиусе 10 км и на глубине до 100 м. Катера, как и сам тральщик, сделаны из монолитного стеклопластика и имеют малошумные двигатели. Это позволяет команде в относительной безопасности вести поиск взрывоопасных предметов с помощью гидроакустических средств и магнитомеров.

Искать объекты на большой глубине экипаж тральщика может благодаря интегрированной системе уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». Она состоит из телеуправляемого подводного аппарата, способного выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м, а также подводных роботов. Последние предназначены для установки на выявленные мины подрывных зарядов. Они также способны отбуксировать боеприпас на мелководье и уничтожить его там.

«Петр Ильичев» может также нести беспилотные летательные аппараты. Бортовое вооружение корабля — 76-миллиметровая пушка, крылатые ракеты «Калибр», 30-миллиметровая пушка АК-306, пулеметная установка, а также различные виды тралов и минно-торпедное оснащение.

Минная и противоминная

Тральщики проекта 12700 «Александрит» были разработаны центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». К середине 2020-х годов планируется построить 12 таких кораблей. Головной «Александр Обухов» вошел в состав Балтийского флота в 2016-м. В прошлом году флот принял еще два тральщика этого проекта — «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов». Они несут службу в составе Черноморского флота.

Как ранее сообщали «Известия», весной нынешнего года в Средиземном море были впервые протестированы уникальные роботы-охотники. В ходе маневров «Иван Антонов» работал в паре с патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев». Тральщик обнаруживал и обезвреживал мины с помощью подводных беспилотников и роботов, а фрегат

«Адмирал Григорович» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» форсировали район по протраленной полосе и уничтожали артиллерийским огнем макеты всплывших на поверхность мин.

В последнее время военное ведомство усиливает группировку сил на Камчатке. В частности, там будет развернута дополнительная эскадрилья тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Эти машины смогут перехватывать крылатые и гиперзвуковые ракеты, беспилотники и другие объекты.