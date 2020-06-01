Море перемен: фрегат «Адмирал Горшков» ждет модернизация

Современные российские фрегаты проекта 22350 модернизируют. Первый на очереди — «Адмирал Горшков». На нем планируют усовершенствовать радиоэлектронное оборудование: радары, средства разведки и комплексы РЭБ. Также обновят электронную начинку — она обеспечит надежную работу ракетных комплексов «Циркон». Изменения внесены по итогам эксплуатации двух кораблей данной серии. Эксперты отмечают, что фрегаты станут мощнее и надежнее.

Первые в серии

Планируется, что аналогично будут доработаны все фрегаты проекта 22350, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Новые корабли этого типа станут строить с учетом опыта эксплуатации систем вооружения, жизнеобеспечения и управления на уже действующих боевых единицах.

В больших сериях первые корабли, как правило, отличаются от последующих. Подобная практика была распространена еще в советское время, сообщил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Такая же ситуация и в других странах, где есть серьезные кораблестроительные программы, — объяснил он. — Серии строятся годами, а за это время накапливается опыт эксплуатации, появляются новое оборудование, материалы, системы связи и вооружения. Первый фрегат проекта — «Адмирал Горшков» — делали долго. Его заложили в 2006 году, а проектировать начали еще раньше. Отечественные оружейники и судостроители за это время успели сделать большой шаг вперед. Без внесения корректив тут было уже не обойтись. Корабли служат по 30–40 лет, и они должны отходить этот срок без серьезных переделок.

Доработка фрегатов не потребует пересмотра проекта, уверен Валентин Селиванов. Сейчас в конструкторских бюро закладывается резерв на проведение более масштабных работ.

Важно, что «Адмирал Горшков» активно эксплуатировался, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Всё это время выявляли недочеты, — пояснил он. — Проверяли ходовые качества, работу систем вооружения и жизнеобеспечения, а также выявляли слабые места корабельных конструкций. На основании полученных данных последуют выводы.

Материала для анализа накопилось достаточно. В 2019 году фрегат совершил кругосветное плавание. В дальнем походе военные моряки пробыли 175 суток и прошли более 40 тыс. морских миль (около 74 тыс. км). Фрегат посетил порты Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и других стран. Были пройдены Суэцкий и Панамский каналы, пересечены Индийский, Тихий и Атлантический океаны. Такое плавание позволило испытать оборудование и системы вооружений в разных климатических зонах, отметил военный эксперт.

Кроме того, в феврале нынешнего года «Адмирал Горшков» первым из надводных кораблей отстрелялся из акватории Баренцева моря новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Известно, что боеприпас пролетел более 500 км и точно поразил наземную цель на одном из полигонов Северного Урала.

Примером доработки, исходя из современных требований, может служить модернизация больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 «Удалой». Изначально они строились для борьбы с субмаринами противника, что в итоге хорошо научились делать, но, к сожалению, не были способны нанести удар по морским и сухопутным целям. Помимо этого у них были слабые средства ПВО. За такую особенность на флоте их шутливо прозвали «голуби мира». Сейчас данный недостаток исправляют. Первым усилят БПК «Маршал Шапошников», который получит пусковые установки для крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Циркон» и комплексы ПВО С-400 «Редут».

Новинки на борту

Ранее «Известия» писали, что второй фрегат проекта «Адмирал Касатонов» оснастят новыми роботизированными системами. В частности, он получит беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Дрон с радиусом действия до 120 км станет для фрегата разведчиком.

В состав оборудования корабля войдут безэкипажные катера, которые можно использовать для разведки морских объектов и побережья. При необходимости они обеспечат дистанционный осмотр подозрительных плавсредств. Также известно, что последние в серии корабли проекта 22350 получат не 16, как раньше, а 24 вертикальные пусковые установки для ударных ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

Сейчас в составе ВМФ числится один фрегат проекта 22350 — «Адмирал Горшков». Второй — «Адмирал Касатонов» — в настоящее время проходит государственные испытания. Ожидается, что его передадут флоту до конца года. Третий и четвертый — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» — должны пополнить состав ВМФ в течение двух лет. Заложены еще два корабля этого проекта.

В дальнейшем они могут обзавестись уникальным противоминным комплексом «Диаманд». Он может работать на расстоянии до 10 км от корабля, обнаруживая и ликвидируя морские мины на глубине до 100 м.

Фрегаты изготовлены с использованием стелс-технологий. Из особенностей можно отметить применение композитных конструкционных материалов, а также новую архитектуру корпуса и надстроек. Всё это в комплексе позволило снизить заметность корабля в радиолокационном диапазоне.

Кроме ударных ракет фрегаты имеют на вооружении комплекс ПВО «Полимент-Редут», который может атаковать до 16 целей одновременно. Он в первую очередь предназначен для перехвата самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Его практическая дальность — 400 км. Кроме того, есть два зенитных ракетно-артиллерийских комплекса «Палаш». Надводные и наземные цели также может уничтожать 130-мм артиллерийская установка А-192М. А автоматическая система управления (АСУ) фрегата легко объединяется в единый боевой контур с другими.

Новейшие корабли этого проекта в ближайшем будущем развернут в Черном море. Для них в Севастополе построят всю необходимую инфраструктуру. Взяв под прицел американскую базу ПРО в Румынии, где может быть размещено наступательное вооружение, они станут важной сдерживающей силой в регионе. Такое решение можно расценивать как ответ США после их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.