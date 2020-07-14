Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни

Российским «Мистралям» дали зеленый свет. Именно так называют на флоте универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой», которые станут заменой так и не поставленным в РФ из-за санкций французским кораблям. Два новейших УДК проекта 23900 будут заложены до конца недели, сообщили источники «Известий» в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. Контракт на их строительство подписан, работы на верфи фактически уже идут. Однако официальная церемония состоится только сейчас. На ней же будут объявлены и имена кораблей. Планируется, что их назовут «Севастополь» и «Владивосток», сообщили источники редакции, не исключив, что для второго корабля могут выбрать наименование «Керчь».

Больше чем «Мистрали»

Проект УДК 23900 «Прибой» разработан Невским проектно-конструкторским бюро. Строить российские «Мистрали» будут на керченском судостроительном заводе «Залив». Ранее сообщалось, что сумма контракта, заключенного весной Минобороны с предприятием, составила 100 млрд рублей.

Разработка проекта шла несколько лет. Впервые макет корабля показали еще в 2015 году, однако после этого инженеры и военные специалисты довольно долго согласовывали его параметры. Окончательно с обликом УДК и его характеристиками определились лишь к концу прошлого года. Изначально корабль должен был иметь длину 165 м, водоизмещение 14 тыс. т, скорость до 20 узлов и нести на борту до восьми вертолетов, но к финальному этапу проектирования все характеристики были существенно увеличены. УДК, которые заложат в ближайшие дни, будут иметь водоизмещение 25 тыс. т и длину около 220 м. В итоге российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение — 22 тыс. т, длина — 199 м). Такие размеры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты.

удк Керченский судостроительный завод «Залив» Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Справка «Известий» Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на экспертов специализирующегося на военно-технической тематике сайта bmpd, материалы по проекту 23900 были впервые продемонстрированы Владимиру Путину 9 января 2020 года во время посещения им Черноморского высшего военно-морского училища в Севастополе. Тогда президенту продемонстрировали большую экспозицию, посвященную перспективам развития ВМФ. Входил в ее состав и плакат с изображением универсального десантного корабля.

В постсоветское время такие крупные корабли в России практически не строили, напомнил в беседе с «Известиями» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Наша страна в этом направлении пошла по западному пути. У всех развитых морских держав есть на вооружении УДК, — пояснил эксперт. — Они позволяют «проецировать силу»: взять на борт батальон морских пехотинцев и вертолеты и выдвинуться, к примеру, к берегам Северной Африки, чтобы эвакуировать наших граждан. Или отразить неожиданную агрессию на российские острова. Скорее всего, «Севастополь» будет служить на Черном море, а «Владивосток» — на Тихом океане.

По словам специалиста, это позволит создать две сильные боевые группировки. Первая во главе с «Севастополем» и ракетным крейсером «Москва» будет дислоцирована в Средиземноморье. Вторая во главе с «Владивостоком» и ракетным крейсером «Варяг» станет курсировать у берегов Юго-Восточной Азии.

Строительство УДК даст отечественным кораблестроителям бесценный опыт, который впоследствии может пригодиться при создании авианосцев, отметил эксперт. Последний авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов» — был построен еще в Советском Союзе.

Перерыв закончен

Последние десятилетия у России не было ни одного УДК. Свои вертолетоносцы — противолодочные крейсеры «Москва» и «Ленинград» проекта 1123 «Кондор» — были на вооружении во времена СССР, однако в 1990-е их продали в Индию на металлолом. Вертолеты могли располагаться и на борту тяжелых авианесущих крейсеров «Минск», «Киев», «Новороссийск» и «Баку» проекта 1143 «Кречет», а также «Адмирал Кузнецов». Но все они, кроме последнего, также были выведены из состава флота после распада Советского Союза.

В постсоветские годы вопрос о строительстве вертолетоносцев даже не ставился. Считалось, что они нужны для действий у далеких берегов, которых принятая тогда военная доктрина не предполагала. Когда в 2011 году Минобороны заказало у Франции «Мистрали», вокруг этой сделки начались долгие дискуссии — так ли уж необходимы эти УДК в составе российского флота. Позднее боевые действия в Сирии и появление очагов нестабильности в разных регионах мира показали: без кораблей, способных принять на борт морпехов, технику и вертолеты, не обойтись.

По условиям соглашения между Парижем и Москвой Франция обязалась произвести два вертолетоносца. Еще два корабля должны были построить на российских заводах по французскому проекту. Набор экипажей для первых двух УДК данного типа начался осенью 2013 года. Кандидатов отбирали на конкурсной основе из лучших офицеров и матросов-контрактников. После укомплектования команды прошли первоначальную подготовку в Санкт-Петербурге, а затем отправились во Францию, чтобы ознакомиться с устройством вертолетоносцев.

Для их обучения Россия подписала контракт с французской компанией DCI, которая специализируется на обучении персонала для обслуживания и эксплуатации строящейся военной техники для иностранных заказчиков. Обучение россиян должно было вестись на французском языке с синхронным переводом на русский и продолжаться несколько месяцев.

Группа из 400 членов экипажей прибыла в Сен-Назер в июне 2014 года на борту учебного корабля «Смольный». В сентябре и октябре один из построенных вертолетоносцев дважды выходил в море на 10 суток с россиянами на борту. Однако в 2015-м, когда российские экипажи уже осваивали «Мистрали» в море, глава Пятой республики Франсуа Олланд отказался передавать корабли РФ из-за санкций.

удк Универсальный десантный корабль «Владивосток» класса «Мистраль» в доках французской компании SNX France, Сен-Назер, Франция, 31 октября 2014 года Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Как ранее сообщали «Известия», для кораблей, которые заложат в Керчи на этой неделе, уже начали подбирать команды. Главкомат ВМФ прорабатывает организационную структуру и штатное расписание экипажей. В их состав помимо моряков войдут представители авиации и морпехи. Особое внимание уделяют авиатехническим должностям. Квалификация специалистов должна соответствовать самым высоким требованиям, так как им предстоит поддерживать боеспособность техники вдали от российских баз и проводить ремонт любой сложности в стесненных условиях, имея ограниченный набор инструментов и аппаратуры.

— Экипажи УДК заранее соберут в казармах на берегу, где проведут теоретическое изучение корабля, — рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Параллельно команда начнет выезжать на завод, где строится УДК, для закрепления знаний на практике. Также матросам и офицерам предстоит принять участие в заводских и государственных испытаниях, на которых отрабатывается управление кораблем. После этого УДК передадут в состав ВМФ. Вертолетчики параллельно с моряками пройдут подготовку на береговых аэродромах с обязательной отработкой таких важных элементов, как взлет и посадка на палубу. После сдачи корабля ВМФ их перебазируют непосредственно на УДК. Вместе с ними прибудут специалисты, отвечающие за обслуживание авиатехники.

Команды должны быть укомплектованы к 2022 году. К этому сроку составят и учебную программу для подготовки. После ее утверждения моряки приступят к занятиям, а затем им предстоит принять построенные корабли.