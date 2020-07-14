В РСТЦ назвали число закрытых в России торговых центров

Торговые центры в 27 российских городах по-прежнему закрыты из-за пандемии. Об этом Российский союз торговых центров (РСТЦ) проинформировал Минпромторг, рассказал «Известиям» президент союза Булат Шакиров.

В числе таких городов — Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Казань и другие. Ежедневно закрытый ТЦ теряет около 50 млн рублей, и дальнейший простой грозит банкротством. При этом даже в тех городах, где моллы уже открыты, ситуация остается нестабильной, поскольку бизнес восстанавливается медленно, а спрос на торговые площади минимален.

Минпромторг направил свою позицию в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Ведомство попросило обратить внимание органов власти регионов на нецелесообразность ограничения деятельности ТЦ. Минпромторг рекомендует принимать меры по ограничению числа единовременно находящихся в торговом зале посетителей, рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов.

Большинство ТЦ уже пошли на уступки своим арендаторам, предоставив скидки на оплату аренды, сказал «Известиям» управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. По его словам, выручка моллов упала в среднем на 90%, в том числе и в городах, где они уже открылись.

Снизились доходы и у арендаторов. В одном из самых популярных ТРК Москвы «Атриум» трафик вернулся только на 50%, падение оборотов арендаторов в среднем по комплексу доходит до 15%, сообщили в компании «Магазин Магазинов», которая опрашивала торговые центры.

Ранее правительство РФ приняло меры поддержки собственников ТЦ: они имеют право на отсрочку по уплате налога на имущество, земельного налога и авансовых платежей. Также регионы могут принимать акты, предусматривающие льготы по налогу на имущество организаций, которые сдают помещения компаниям пострадавших отраслей.

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Молл-помалу: ТЦ в 27 городах РФ по-прежнему закрыты из-за пандемии