Жителям Мурманской области запретили посещать леса

В Мурманской области вводится пятидневное ограничение на пребывание в лесах. Оно будет действовать с 15 по 19 июля в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Пребывание жителей, транспортных средств и проведение работ запрещаются с 15 по 19 июля на территории Умбского участкового лесничества, с 16 по 19 июля — на Верхне-Понойском, с 17 по 19 июля — в Кировском, Зеленоборском, Зашейковском, Кандалакшском и Индельском, а с 18 по 19 включительно — в Ловозерском, Гирвасском и Лоттском. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Ранее в Иркутской области сняли режим чрезвычайной ситуации, действовавший из-за лесных пожаров. В трех районах продолжил действовать режим ЧС муниципального характера.