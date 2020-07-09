Режим ЧС из-за лесных пожаров снимут в Иркутской области

В Иркутской области вечером 9 июля снимают режим чрезвычайной ситуации, действовавший из-за лесных пожаров. В трех районах продолжит действовать режим ЧС муниципального характера.

По данным за 8 июля, в регионе на землях лесного фонда действовало 64 лесных пожара, 14 из них были локализованы. В регион прибыли 140 пожарных-десантников «Авиалесоохраны» из других регионов, а также воздушные суда МЧС России. Для вызывания искусственных осадков использован самолет Ан-26, пишет ИА IrkutskMedia.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова, в Иркутской области приняты беспрецедентные меры по охране лесов. 85% пожаров ликвидируют в первые сутки.

Причиной большинства возгорания становятся сухие грозы. Наиболее сложные очаги действуют в Усть-Кутском, Усть-Удинском и Жигаловском районах.