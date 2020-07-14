Прямой эфир
Сюжет:

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек. Такие данные содержатся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

По состоянию на 0:50 мск, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 13 026 225. Число летальных случаев составляет 570 776, выздоровели с начала пандемии более 7,1 млн пациентов.

13 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существуют четыре основных сценария распространения коронавирусной инфекции на планете.

Ранее в этот же день Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако он не стал уточнять, какие именно страны выбрали ошибочную стратегию.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020