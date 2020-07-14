Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек. Такие данные содержатся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

По состоянию на 0:50 мск, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 13 026 225. Число летальных случаев составляет 570 776, выздоровели с начала пандемии более 7,1 млн пациентов.

13 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существуют четыре основных сценария распространения коронавирусной инфекции на планете.

Ранее в этот же день Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако он не стал уточнять, какие именно страны выбрали ошибочную стратегию.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.