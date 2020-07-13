Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

Существуют четыре основных сценария распространения коронавирусной инфекции на планете. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Несмотря на то что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Первый сценарий, по словам главы ВОЗ, сработал в странах, которые были предупреждены и осведомлены о вспышке коронавируса. Как следствие, им удалось избежать крупных очагов инфекции. В их числе государства Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий характерен для Европы, где имели место масштабные вспышки коронавируса, которые были взяты под контроль благодаря принятым властями мерам противодействия инфекции. Гебрейесус подчеркнул, что эти страны доказали, что даже крупные очаги COVID-19 можно локализовать.

Третий сценарий разворачивается в странах, которые прошли первый пик вспышки коронавируса, ослабили ограничительные меры и в настоящее время борются с увеличением числа новых заболевших. «Создается впечатление, что эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдают или не выполняются», — подчеркнул глава ВОЗ.

Четвертый сценарий происходит в тех регионах, где наблюдается высокая интенсивность передачи инфекции: в Северной и Южной Америке, странах Африки и Южной Азии. «Эпицентром COVID-19 остаются Америки <…>. Однако мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче вируса», — заверил Гебрейесус.

Ранее в этот же день Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако он не стал уточнять, какие именно страны выбрали ошибочную стратегию.

По данным Worldometer на 13 июля, в мире зафиксировано 13,1 млн случаев заболевания COVID-19, 573,2 тыс. человек скончались, 7,6 млн пациентов выздоровели.