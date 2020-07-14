Ученые назвали повышающие риск заражения коронавирусом факторы

Лишний вес и медленная ходьба могут быть связаны с риском развития тяжелой формы коронавируса, выяснили ученые из Великобритании. Результаты их исследования опубликованы на портале medRxiv.

Специалисты проанализировали данные из биобанка о состоянии здоровья более 400 тыс. британцев и пришли к выводу, что у людей с ожирением риск развития тяжелой формы COVID-19 выше на 49%.

При этом, как отмечают ученые, в зоне наибольшего риска находятся люди, которые медленно ходят, независимо от телосложения.

В частности, люди с нормальным весом, идущие со скоростью 4,8 км/ч, имеют в два раза больше шансов переболеть COVID-19 в тяжелой форме, чем передвигающиеся со скоростью 6,4 км/ч.

Ранее, 12 июля, декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг сообщил о возросшей на 30% заразности коронавирусной инфекции. По его словам, исследования показывают, что сейчас один инфицированный может заразить четырех человек, тогда как в марте такой показатель не превышал трех.