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Трамп отменил тюремный срок Стоуну вместе со штрафом

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Фото: TASS/EPA/Erik S. Lesser
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Президент США Дональд Трамп освободил своего друга и экс-советника Роджера Стоуна от всех аспектов обвинительного приговора, сообщает CNBC в понедельник, 13 июля.

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11 июля стало известно, что Трамп смягчил Стоуну тюремный приговор.

В частности, Стоун не только не должен будет отбывать тюремный срок, но и будет освобожден от штрафа и от надзора полиции. Однако судимость Стоуна отменена не будет, говорится в указе президента США.

В феврале 2020 года Стоун получил три года и четыре месяца тюрьмы. за воспрепятствование суду в рамках так называемого «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера. Суд счел доказанным, что Стоун препятствовал суду и лгал конгрессу, чтобы защитить Трампа.

Американский лидер ранее не раз называл приговор Стоуну несправедливым.

11 июля бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии сенатор от штата Юта Митт Ромни 11 июля обвинил Трампа в коррупции, после того как тот смягчил приговор Стоуну.

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