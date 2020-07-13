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В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве за прошедшие сутки умерли 37 человек с подтвержденным COVID-19. Об сообщили в понедельник, 13 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией по столице.

Всего за время пандемии в Москве умерли 4205 человека с подтвержденным коронавирусом.

13 июля в департаменте здравоохранения столицы сообщили, что в Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае. Отмечается, что смертность в Москве в июне этого года превысила показатели июня 2019 года на 3687 случаев, основной или сопутствующей причиной 92% из которых стал коронавирус.

12 июля в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.

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