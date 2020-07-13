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Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы в понедельник, 13 июля.

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Отмечается, что смертность в Москве в июне этого года превысила показатели июня 2019 года на 3687 случаев, основной или сопутствующей причиной 92% из которых стал коронавирус. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3408 случаях», — отмечается в сообщении.

Всего в июне этого года в городе умерли 13 128 человек, в том же месяце прошлого года — 9268 человек.

По данным депздрава, COVID-19 стал основной причиной смерти в июне 1605 человек, а мае таких случаев было 2757. Среди них 276 случаев, когда пациенты имели отрицательный тест на коронавирус, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что, скорее всего, причиной смерти был этот вирус. Смертей от обычной пневмонии в первый месяц лета зафиксировано не было.

Кроме того, в июне 1803 человека умерли по разным причинам, но при этом имели положительный тест на коронавирус. Отмечается, что эта инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти.

В департаменте добавили, что COVID-19 повлиял на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 784 случаях.

В то же время число случаев смерти от этого заболевания за первые 12 дней июля в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца. «Такие данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертности от коронавируса в Москве и позволяют прогнозировать более чем двукратное снижение превышения смертности за июль по сравнению с июнем», — заключили в ведомстве.

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.

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