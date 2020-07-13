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Путин подписал закон об упрощении завершения долгостроев в России

Путин подписал закон об упрощении завершения долгостроев в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в процедуру долевого строительства многоквартирных домов в России. Документ опубликован 13 июля на официальном портале правовой информации.

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Изменения нацелены на упрощение процедуры достройки проблемных объектов. В соответствии с указом средства компенсационного фонда теперь могут быть использованы на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту. Утвержденные нормы законодательства о банкротстве застройщиков затронут и судебные дела, производство по которым началось до 1 января 2018 года.

При этом Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сможет взять под свой контроль возведение недостроенных объектов, после того как обманутые дольщики получат компенсации по ним. Главам регионов предоставлены полномочия на восстановление в правах обманутых дольщиков, информация о которых имеется в реестре проблемных граждан, но строительство жилья которых не было начато.

Кроме того, фонд получает право осуществлять функции застройщика и технического заказчика при осуществлении деятельности по завершению строительства объектов неоконченного строительства и объектов инфраструктуры, для строительства которых привлекались денежные средства участников долевого строительства. Для выполнения этих процедур фонд не должен состоять в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

В соответствии с документом, счета эскроу со средствами дольщиков теперь будут раскрывать после введения дома в эксплуатацию, а не регистрации первого права собственности. Залог земельного участка, на котором возведен многоквартирный дом, будет прекращать свое действие одновременно с его постановкой на кадастровый учет.

Губернаторов закон обязывает обеспечить реализацию мероприятий по восстановлению прав участников строительства, сведения о которых включены в реестр пострадавших граждан, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия.

В январе сообщалось, что площадь проблемного жилья, которое строится с нарушением сроков, за три месяца выросла на 11% — до 18,7 млн кв. м. Таким образом, число потенциальных обманутых дольщиков выросло на 80 тыс. человек, подсчитали эксперты.

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