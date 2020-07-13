Свалку с трупами животных нашли возле реки в Нижневартовске

Местные жители обнаружили свалку трупов домашних животных в Нижневартовске. Информация о незаконном могильнике будет передана в правоохранительные органы.

По словам очевидцев, на свалке было обнаружено порядка 20–50 трупов животных. Горожане поясняют, что на месте свалки весной стояла вода. Могильник нашли недалеко от реки Обь, поясняет ИА «Ура.ру».

В управлении по природопользованию и экологии Нижневартовска сообщили, что свалка будет ликвидирована в течение дня. Вся информация для поиска виновных в организации могильника передана в полицию.

Территорию свалки в дальнейшем планируют дезинфицировать. Специалисты уточнили, что могильник располагается в водоохранной зоне, но риска попадания трупных ядов в реку нет из-за грунтовой дороги, которая отделяет свалку от водоема. Предполагается, что незаконный могильник мог появиться зимой. На свалке обнаружены бирки, которыми маркируются животные.