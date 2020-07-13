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Путин подписал указ о сокращении центрального аппарата МВД
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Путин подписал указ о сокращении центрального аппарата МВД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Численность центрального аппарата МВД РФ сокращена до 5834 человек. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном в понедельник, 13 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5834 человек, федеральных гражданских служащих — 661 человек, работников — 85 человек», — говорится в указе.

Ранее предельная штатная численность центрального аппарата МВД составляла 6712 человек.

В прошлом году сообщалось, что в Московском уголовном розыске (МУР) ожидается массовое сокращение сотрудников, занимающих руководящие должности. Освободившийся штат сотрудников предлагалось направить на усиление подразделений в райотделах полиции.

Тогда же стало известно о планах МВД увеличить численность штата миграционных подразделений ведомства.

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