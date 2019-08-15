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В миграционных подразделениях МВД увеличится штат сотрудников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство внутренних дел России планирует увеличить численность штата миграционных подразделений ведомства. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову.

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Решение было вызвано огромным количеством желающих получить российское гражданство.

«Предпринимаются меры по увеличению штатной численности», — сказала Казакова.

Ранее она сообщила, что МВД РФ приняло более 60 тыс. заявлений на получение гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а за 14 августа получить российское гражданство смогли почти 10 тыс. жителей ДНР.

С 14 июня жители ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, а с июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Воспользоваться услугой можно в 47 отделениях связи. Выдача готовых паспортов производится на территории Ростовской области.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.

Позже российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер. По его словам, нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права практически полностью ущемлены. Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

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