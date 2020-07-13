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Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.

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«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>», — говорится в указе.

Индексация, в частности, коснется дипломатических работников МИД РФ и сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и территориальных органов министерства на территории России.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

В октябре прошлого года Путин подписал указ об увеличении зарплаты президента и председателя правительства России на 4,3%.

В сентябре 2019 года Путин повысил зарплату на те же 4,3% некоторым категориям государственных служащих.

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