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Зоозащитники призвали закрыть в России зоопарки и цирки с животными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России следует закрыть все зоопарки и запретить цирки с животными, поскольку их необходимо выводить из сферы развлечений. Об этом в понедельник, 13 июля, на пресс-конференции НСН заявила глава ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

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«Давайте запретим такие развлечения, как передвижные цирки. Они не нужны ни животным, ни нам. Кому они нужны? Те, кто на них зарабатывает деньги, пусть найдут себе другое занятие. Животные не должны эксплуатироваться», — заявила зоозащитник.

По словам первого зампреда комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП России Артема Кирьянова, Россия не только должна стремиться к циркам без животных, но и отходить от формата зоопарков.

«Детям скорее жалко этих животных в клетках, а взрослые уж точно переживут, если тигры не будут прыгать в горящий обруч, а слоны не будут стоять на одной ноге. Это тяжелый труд для животного, и чем он компенсируется, непонятно. Животных нужно выводить из сферы развлечений», — пояснил Кирьянов.

Он отметил, что необходимо создавать национальные парки, как в Африке, поскольку этот формат считается гуманным.

В начале июля глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил наказывать цирки и зоопарки за жестокое обращение с животными, а при необходимости даже закрывать организации. Депутат также призвал внести в новый КоАП ответственность за нарушения при обращении с животными.

6 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил усилить административную ответственность за нарушения в сфере законодательства об обращении с животными.

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