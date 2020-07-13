Диетолог рассказала о вредных для мозга продуктах

Неправильное питание может негативно отразиться на мозговой активности в жаркую погоду. Диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом kp.ru рассказала, какие продукты сильнее всего в жару замедляют мыслительную деятельность.

По словам специалиста, тем людям, кто занимается умственной деятельностью, следует исключить из рациона маргарин, майонез и полуфабрикаты из-за содержания в этих продуктах трансжиров, плохо влияющих на мембрану клеток — она становится жесткой и не пропускает кислород. Наибольшую опасность это несет головному мозгу.

Соломатина также предостерегла от злоупотребления быстрыми углеводами. Их источниками являются сахар, кондитерские и мучные изделия, хлеб и макароны, пишет НСН. Это ведет к накоплению жира, из-за чего организм теряет чувствительность к инсулину. Эксперт уточнила, что нерасщепленная глюкоза остается в крови и начинает разрушать сосуды, а на освободившееся время приходит холестерин. Он, в свою очередь, превращается в бляшку, мешающую нормальному току крови, а значит, количество поступающего в мозг кислорода сокращается, отмечает телеканал «360».

Диетолог посоветовала отказаться и от солений, поскольку они задерживают жидкость в организме, что способствует появлению внешних и внутренних отеков. Всё это также приводит к задержке тока крови.

Специалист призвала внимательно читать состав продуктов при походе в магазин и отказаться от их покупки, если в нем присутствуют консерванты, ароматизаторы и красители. Эти добавки становятся источниками токсинов, которые ухудшают питание клеток мозга. Главным признаком таких продуктов является длительный срок хранения, отмечает телеканал «Звезда».

Врач указала на то, что питаться необходимо часто, но понемногу. Как только уровень глюкозы в организме падает, мозг не получает достаточно энергии. Чай и кофе лучше заменить обычной водой. В меню нужны продукты с омега-3-кислотами — жирная рыба, льняное семя, икра, печень трески и бобовые. Соломатина уточнила, что витамины группы B можно получить из кисломолочных продуктов и орехов. Также раз или два в неделю в рационе должно присутствовать красное мясо, в котором содержится железо. Триптофан есть в индейке, а магний — в гречке. Не стоит забывать и о свежих фруктах для получения антиоксидантов.

12 июля сообщалось, что врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью. По словам специалиста, главное — питаться в соответствии с параметрами здоровья, а не преследовать некие эталоны.