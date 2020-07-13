Глава ВОЗ призвал соблюдать правила борьбы с COVID-19 во избежание ухудшения ситуации
Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, если не будут соблюдаться базовые правила противодействия пандемии. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция брифинга велась в Twitter организации.
«Если общество не будет придерживаться базовых принципов общественного здравоохранения, есть только один вариант развития пандемии. Ситуация будет только ухудшаться», — сказал он.
Глава ВОЗ уточнил, что люди должны соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски, прикрывать рот, когда кашляют, и оставаться дома в случае заболевания.
«Каждый лидер, каждое правительство и каждый человек может внести свой вклад в прерывание цепочек передачи вируса и прекращение коллективных страданий», — подчеркнул Гебрейесус.
Он также признал, что в ближайшее время человечество не сможет вернуться к прежней жизни.
Ранее в понедельник Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
7 июля глава ВОЗ заявил, что мир еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни сейчас ускоряется.
По данным Worldometer на 13 июля, в мире выявлено свыше 13,1 млн случаев коронавируса, из них более 572 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели больше 7,6 млн человек.По данным Worldometer на 13 июля, в мире выявлено свыше 13,1 млн случаев коронавируса, из них более 572 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели больше 7,6 млн человек.