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Глава ВОЗ призвал соблюдать правила борьбы с COVID-19 во избежание ухудшения ситуации

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, если не будут соблюдаться базовые правила противодействия пандемии. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция брифинга велась в Twitter организации.

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«Если общество не будет придерживаться базовых принципов общественного здравоохранения, есть только один вариант развития пандемии. Ситуация будет только ухудшаться», — сказал он.

Глава ВОЗ уточнил, что люди должны соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски, прикрывать рот, когда кашляют, и оставаться дома в случае заболевания.

«Каждый лидер, каждое правительство и каждый человек может внести свой вклад в прерывание цепочек передачи вируса и прекращение коллективных страданий», — подчеркнул Гебрейесус.

Он также признал, что в ближайшее время человечество не сможет вернуться к прежней жизни.

Ранее в понедельник Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

7 июля глава ВОЗ заявил, что мир еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни сейчас ускоряется.

По данным Worldometer на 13 июля, в мире выявлено свыше 13,1 млн случаев коронавируса, из них более 572 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели больше 7,6 млн человек.По данным Worldometer на 13 июля, в мире выявлено свыше 13,1 млн случаев коронавируса, из них более 572 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели больше 7,6 млн человек.

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