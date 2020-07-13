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Ящик с пакетами для уборки за собаками установили в Тамбове

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В Тамбове в сквере Энтузиастов установили ящик с пакетами для уборки за собаками. На табличке говорится: «Не дай собачке краснеть. Пожалуйста, убери за ней». Здесь можно взять пакет для уборки экскрементов домашних питомцев.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», в соответствии с правилами содержания домашних животных в Тамбове при выгуле собак владельцы обязаны убирать за своими животными. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Теперь это делать стало еще проще.

Зимой портал недвижимости Domofond.ru на основе опроса определил главные проблемы российских городов. Помимо некачественных дорог и недостаточного благоустройства, в этом списке оказалось небольшое количество площадок для выгула собак.

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