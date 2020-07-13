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Генштаб ВС Армении обсудил оборонное сотрудничество с российским послом

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Фото: Министерство Обороны Армении
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Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Оник Гаспарян обсудил в понедельник вопросы двустороннего оборонного сотрудничества с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным и военным атташе при российском посольстве Андреем Грищуком. Об этом сообщается на сайте армянского минобороны 13 июля.

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В ходе встречи также обсуждались дальнейшие планы военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией и другие вопросы.

В воскресенье, 12 июля, в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В азербайджанском минобороны утверждали, что огонь открыли ВС Армении. Оборонное министерство Армении заверяло, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных из Азербайджана. В Армении погибших нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал глав МИДов в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня.

В свою очередь, МИД Турции попросил Армению «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

В понедельник сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призвали Ереван и Баку принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на границе двух стран.

Отношения между Баку и Ереваном остаются напряженными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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