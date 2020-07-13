Эксперты оценили шансы на открытие туристического сезона в Турции

Туристический сезон в Турции, предположительно, все-таки удастся открыть с 1 августа, рассказала «Известиям» основатель туристического агентства Полина Гербер 13 июля.

Ранее в этот день главная турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о планах после 1 августа совершать 32 авиарейса в шесть городов России. Рейсы будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Краснодар.

«Существует немало стран, которые, наоборот, готовы оплачивать туристам часть расходов для того, чтобы те приехали отдыхать именно в их страну. По их примеру Турция тоже будет делать всё возможное для того, чтобы как можно большее количество туристов приехали по выгодным предложениям», — рассказала Полина Гербер.

Например, Египет полностью отменил плату за визовый сбор. На Сицилии обещали компенсировать до 50% стоимости билетов за пребывание на их курортах.

В Мексике предлагают бесплатную ночь в гостинице для тех, кто приедет отдыхать в Канкун. Кипр готов полностью взять на себя оплату лечения коронавируса у туристов, если таковой будет выявлен в процессе отдыха на острове.

Болгария полностью убирает плату за лежаки, зонтики и прочие пляжные принадлежности.

«Отели, наоборот, будут пытаться привлечь к себе туристов наиболее выгодными условиями, скидками и уникальными предложениями. Потому что на данный момент даже при открытии туристического сезона не гарантирован огромный поток туристов за рубеж», — сказала эксперт.

По ее словам, это обусловлено тем, что многие уже отчаялись уехать за границу и решили отдохнуть на южном берегу Крыма или в Краснодарском крае. Другая часть по-прежнему будет бояться второй волны коронавируса и предпочтет в этом году остаться дома и отдыхать в пределах своего региона.

В свою очередь, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 13 июля предоставил «Известиям» данные поисковых запросов, которые совершают клиенты по турецкому направлению.

По этой статистике, сейчас авиабилеты в Турцию и обратно с вылетом из России в среднем стоят 25 тыс. рублей. В прошлом году фактическая стоимость авиабилетов в Турцию и обратно при покупке в июле составила 19 300 рублей, а в августе ― 20 500 рублей.

Ранее, 10 июля, Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами.

Агентство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов. Государства, попавшие в список, не уточняются.