Turkish Airlines объявила о планах полетов в Россию с 1 августа

Главная турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о планах после 1 августа совершать 32 авиарейса в шесть городов России. Об этом сообщается на сайте компании 13 июля.

Рейсы будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Краснодар.

«После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо. <...> Наша цель — обеспечить вашу безопасность во время путешествия, поддерживая социальную дистанцию, ограничивая количество контактов и соблюдая гигиенические нормы», — отмечается в заявлении.

Согласно опубликованной информации, в компании с 1 августа планируют совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону соответственно, с 5 августа — по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

Ранее, 10 июля, Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами,

Агентство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов. Государства, попавшие в список, не уточняются.