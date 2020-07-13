Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня
Общество
В Росгидромете сообщили о возможности новых подтоплений в Подмосковье с 14 июля
Мир
Токаев заявил о продлении карантинного режима в Казахстане
Экономика
Набиуллина опровергла необходимость деноминации рубля
Туризм
Turkish Airlines объявила о планах полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о планах полетов в Россию с 1 августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главная турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о планах после 1 августа совершать 32 авиарейса в шесть городов России. Об этом сообщается на сайте компании 13 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Рейсы будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Краснодар.

«После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо. <...> Наша цель — обеспечить вашу безопасность во время путешествия, поддерживая социальную дистанцию, ограничивая количество контактов и соблюдая гигиенические нормы», — отмечается в заявлении.

Согласно опубликованной информации, в компании с 1 августа планируют совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону соответственно, с 5 августа — по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

Ранее, 10 июля, Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами,

Агентство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов. Государства, попавшие в список, не уточняются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020