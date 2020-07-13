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Сотрудники Тинькофф Банка продолжат работать в удаленном режиме до сентября

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Руководство Тинькофф Банка приняло решение отложить вывод сотрудников на работу в офис до конца лета. Об этом сообщил 13 июля председатель правления банка Оливер Хьюз, письмо которого имеется в распоряжении «Известий».

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«Мы приняли решение сдвинуть наше возвращение в офис еще на месяц — до 1 сентября», — заявил он.

Хьюз также выразил гордость за то, как финансовый агрегатор приспособил работу своих структур к новым условиям.

«То, что казалось лично мне абсолютно нереальным, — эффективная работа из дома, гибкий график для абсолютно всей команды, встречи в Zoom — это всё сегодня стало новым ДНК «Тинькофф», стало реальностью для нас. Я по-настоящему горд, как мы все научились работать в новом режиме», — отметил он.

По словам председателя правления банка, в сентябре компания не вернется к работе в прежнем режиме, а будет искать лучший способ организовать совместную работу сотрудников, ориентируясь на новые ограничения, которые диктует COVID-19.

Хьюз уточнил, что в ближайшей перспективе банк планирует организовать офисную работу так, чтобы команды сотрудников находились в помещении поочередно, чтобы снизить возможности для распространения инфекции. Финансовый агрегатор готов предоставить работникам возможности для гибкого графика, чтобы они могли выбирать, как и где работать с максимально возможной эффективностью. При этом офис останется местом, где коллектив будет собираться для проведения важных встреч, а также «креативить, задавать новые тренды, знакомиться и узнавать друг друга, учиться и общаться».

По словам Хьюза, переход на новую систему функционирования компании потребует тщательной подготовки. Изменения будут внедряться в течение следующих нескольких месяцев с предварительным тестированием на небольших командах.

В конце марта Хьюз призвал сотрудников «Тинькофф» работать в удаленном режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что необходимо создать все условия для того, чтобы помогать клиентам эффективно и быстро даже в домашних условиях.

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