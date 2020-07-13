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Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня

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Фото: РИА Новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров со своими армянским и азербайджанским коллегами Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте российского МИДа 13 июля.

На переговорах обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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Москва призвала стороны конфликта к проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит свое посредничество в контактах с Баку и Ереваном «как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ».

Также российская сторона отметила важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственность, оценивая складывающуюся ситуацию и «избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности».

Ранее в понедельник МИД России выразил обеспокоенность обострением на армяно-азербайджанской границе. Дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона, Москва назвала недопустимой.

Речь идет о столкновениях, которые начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией.

Азербайджанская сторона утверждает, что огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны заверило, что азербайджанские силы попытались захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. С армянской стороны погибших нет.

Отношения между двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Регион в восточной части Армянского нагорья, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, находится на его территории.

В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние из-за Нагорного Карабаха. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года, когда стороны обвинили друг друга в нападении.

Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве России, США и Франции.

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