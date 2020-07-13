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В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Белград

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Визит президента России Владимира Путина в Белград — на повестке дня. Об этом заявил ТАСС в понедельник, 13 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Точные сроки предстоит определить по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

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Ранее в понедельник пресс-служба президента Сербии Александра Вучича сообщила, что Путин в ходе их встречи с сербским лидером на параде Победы в Москве подтвердил свой предстоящий визит в Белград в октябре 2020 года.

В этот же день президент Сербии принял у себя посла России в своей стране Александра Боцан-Харченко.

Ранее, 15 июня, президенты России и Сербии провели телефонные переговоры по поводу поездки российского лидера в Белград на освящение храма Святого Саввы осенью этого года. На встрече сербский президент поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное ему в Москве 23–24 июня.

Путин подчеркнул готовность России защищать интересы Сербской православной церкви.

Вучич посетил парад Победы в Москве, который состоялся 24 июня. После парада президент России возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, в церемонии участвовал в том числе сербский лидер.

Президент Сербии во время встречи со своим российским коллегой в Сочи 4 декабря 2019 года пригласил его посетить Белград. Позже в Сербии заявили, что ждут Путина на церемонии освящения храма Святого Саввы, которая запланирована на осень.

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