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Площадку для развития рыбалки оборудуют на Байкальском ЦБК

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На территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината оборудуют площадку для развития любительской рыбалки. Эта идея обсуждалась во время поездки замглавы Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова в Иркутскую область. В частности, он ознакомился с гидротехническими сооружениями, на которых предполагается развивать аквакультуру.

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На встрече Соколова с и.о. замглавы правительства Иркутской области Теймуром Магомедовым обсуждались вопросы зарыбления ценными видами водных биоресурсов Братского и Усть-Илимского водохранилищ, использование инфраструктуры бывшего завода для выращивания рыбы и развития рыбоводных хозяйств. Отмечалось, что каждый год в Приангарье выпускают более 5 млн подрощенной молоди разных видов рыб.

При разговоре о восстановлении популяции байкальского омуля Соколов отметил высокие темпы этого процесса и хороший результат работы «Главрыбвода». По его словам, рекордный скачок по скату личинки омуля — это в том числе результат слаженной работы Ангаро-Байкальского территориального управления и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Не исключено открытие вновь созданного Богучанского водохранилища для промышленного рыболовства. Оно существует уже пять лет, но пока никак не задействовано в этом процессе, отмечает ИА IrkutskMedia. Однако открытие водохранилища смогло бы обеспечить население дополнительной рыбой.

23 июня сообщалось, что Байкал стремительно теряет свою прозрачность. Ученые полагают, что это происходит из-за массового вымирания губок.

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