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Москвичам пообещали возвращение тепла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Тепло, скорее всего, вернется в Москву к 20-м числам июля, сообщила «РИА Новости» главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова 13 июля.

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«Тепло вернется, но всё будет зависеть от того, насколько быстро у нас пройдет процесс формирования следующего циклона. Скорее всего, к 20-м числам температура будет выше, чем то, что мы будем наблюдать на этой неделе», — рассказала метеоролог.

Ранее, 13 июля, сообщалось о снижении дневной температуры в центре европейской части России — прохладная, до +14 градусов, и дождливая погода продержится несколько дней.

Кроме того, в этот период синоптики прогнозировали усиление ветра до 20 м/с, из-за которого фактическая температура будет ощущаться еще ниже.

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