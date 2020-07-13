Москвичам пообещали возвращение тепла

Тепло, скорее всего, вернется в Москву к 20-м числам июля, сообщила «РИА Новости» главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова 13 июля.

«Тепло вернется, но всё будет зависеть от того, насколько быстро у нас пройдет процесс формирования следующего циклона. Скорее всего, к 20-м числам температура будет выше, чем то, что мы будем наблюдать на этой неделе», — рассказала метеоролог.

Ранее, 13 июля, сообщалось о снижении дневной температуры в центре европейской части России — прохладная, до +14 градусов, и дождливая погода продержится несколько дней.

Кроме того, в этот период синоптики прогнозировали усиление ветра до 20 м/с, из-за которого фактическая температура будет ощущаться еще ниже.