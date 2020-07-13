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Путин предупредил о «хлюпающем болоте» в экономике

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Если не заниматься развитием отраслей экономики страны, то «болото вокруг будет хлюпать». Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 июля в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет: болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях», — сказал Путин.

Глава государства призвал «двигаться активнее» и добавил, что планы правительства по развитию экономики должны быть реализованы. Также Путин отметил, что нужно выстраивать новые горизонты работы по этому направлению.

Ранее в ходе совещания Путин поручил правительству скорректировать национальные проекты в течение трех месяцев. Также он поручил администрации Кремля подготовить указ о национальных целях до 2030 года.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

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