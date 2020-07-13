Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 июля в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

«Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой — создали новые ограничения, замедлили рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним», — сказал он.

Мишустин отметил, что работа по достижению обозначенных в мае 2018 года целей теперь будет вестись в условиях более жестких бюджетных ограничений. Он добавил, что необходимо «максимально обеспечить преемственность» целей по отношению к тем, что были определены два года назад.

Ранее, 11 июня, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что правительство подготовит обновленные нацпроекты через два-три месяца. Он отметил, что правительство может добавить новые проекты и сократить часть прежних мер, а также пересмотрит цели нацпроектов.

21 мая 2020 года Министерство финансов предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.