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Пассажиропоток российских авиакомпаний за месяц вырос в три раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос в три раза по сравнению с маем и составил 2,84 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации, опубликованных 13 июля.

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«По оперативным данным, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 2,84 млн пассажиров, что составляет минус 77,5% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года», — указано в сообщении.

Среди лидеров — авиакомпания «Сибирь», объединенная c компанией «Глобус» корпорацией S7 Airlines: 678 тыс. пассажиров в июне. В сравнении с показателями группы S7 за тот же период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на 49%.

Услугами «Аэрофлота» в июне 2020 года воспользовались 523 тыс. пассажиров (–84%).

«Победу» выбрали 439 тыс. пассажиров (–52%), «ЮТэйр» — 201 тыс. (–73%), «Россию» — 199 тыс. (–85%), «Уральские авиалинии» — 170 тыс. пассажиров (–82%).

Всего за первое полугодие 2020 года перевезено 27,8 млн человек (–52%).

В мае отечественные авиаперевозчики обслужили 946 тыс. пассажиров, что в три раза меньше июньских показателей.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами.

Сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта.

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