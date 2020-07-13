Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин предложил определить задачи на ближайшее десятилетие
Мир
Минобороны Армении сообщило о возобновлении обстрела со стороны Азербайджана
Мир
Дуда побеждает на выборах президента Польши
Общество
Почти 165 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве
Общество
В горах Крыма спасли группу туристов

Жена Джона Траволты умерла от рака

0
Фото: instagram.com/John Travolta (@johntravolta)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга американского актера Джона Траволты актриса Келли Престон скончалась в возрасте 57 лет от рака груди. Об этом 13 июля Траволта сообщил на своей странице в Instagram.

«С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она боролась мужественно, а ее любили и поддерживали многие люди», — написал он.

Траволта поблагодарил медиков, которые помогали его супруге, а также всех причастных. Актер рассказал, что собирается ближайшее время провести со своими детьми.

Престон родилась 13 октября 1962 года в Гонолулу (Гавайи). Известность ей принесла роль Марни Мейсон в фильме «Близнецы» с Дэни ДеВито и Арнольдом Шварценеггером. Кроме того, она снималась в фильмах «От заката до рассвета», «Вид сверху лучше», «Нечего терять» и в других.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020