Жена Джона Траволты умерла от рака

Супруга американского актера Джона Траволты актриса Келли Престон скончалась в возрасте 57 лет от рака груди. Об этом 13 июля Траволта сообщил на своей странице в Instagram.

«С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она боролась мужественно, а ее любили и поддерживали многие люди», — написал он.

Траволта поблагодарил медиков, которые помогали его супруге, а также всех причастных. Актер рассказал, что собирается ближайшее время провести со своими детьми.

Престон родилась 13 октября 1962 года в Гонолулу (Гавайи). Известность ей принесла роль Марни Мейсон в фильме «Близнецы» с Дэни ДеВито и Арнольдом Шварценеггером. Кроме того, она снималась в фильмах «От заката до рассвета», «Вид сверху лучше», «Нечего терять» и в других.