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Россияне стали больше перепродавать смартфонов

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Фото: Pixabay
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Во втором квартале 2020 года объем продаж смартфонов на платформе «Авито» в России возросла на 13%. Об этом в понедельник, 13 июля, заявили «РИА Новости» в пресс-службе сервиса.

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«По итогам II квартала 2020 года на «Авито» продано на 13% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года», ― рассказали агентству.

Также в пресс-службе «Авито» отметили, что средняя стоимость перепроданного смартфона в стране выросла на 7% и в настоящее время составляет 10,1 тыс. рублей.

Кроме того, в сервисе подчеркнули, что продажи телефонов больше всего выросли в Красноярске (на 45%) и Тюмени (на 33%). В свою очередь, в Воронеже количество перепроданных смартфонов увеличилось на 25%, в Ульяновске ― на 20%, а в Москве и Санкт-Петербурге ― на 12% и 10% соответственно.

При этом в «Авито» добавили, что наиболее популярным среди продаваемых мобильных телефонов стал iPhone, составив 44% от всех проданных устройств, на втором месте оказался Samsung (17% мобильных на рынке), а замыкает тройку Xiaomi (11%).

Ранее, 29 июня, сообщалось, что москвичи после смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, стали чаще проявлять интерес к смартфонам высокой ценовой категории (свыше 50 тыс. рублей за устройство).

Отмечалось, что в тройку самых популярных у москвичей телефонов в денежном выражении вошли Apple iPhone 11 128GB, Apple iPhone 11 64GB и Samsung Galaxy A51, а по количеству продаж — Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 11 128GB и Samsung Galaxy A10.

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